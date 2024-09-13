Kim Milyoner Olmak İster'e zeka küpüyle geldi geceye damga vurdu! İlk soruda joker kullandı 'bici bici' sorusu sonu oldu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın yine milyonları ekran başına kilitledi. Bugün yarışmaya sosyal medyada içerik üreten 23 yaşında olan Tuna Özsoy damga vurdu. Çok ok kısa surede rubik küpü çözebildiğini belirten yarışmacı, yarışma boyunca elinden bırakmadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, bu hafta başarılı performanslar yer aldı.
Bugün yarışmaya 23 yaşında olan Tuna Özsoy damga vurdu.
Rubik küpüne ilgisi olan ve çok kısa surede rubik küpü çözebildiğini belirten yarışmacı, aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyor.