Kim Milyoner Olmak İster'e zeka küpüyle geldi geceye damga vurdu! İlk soruda joker kullandı 'bici bici' sorusu sonu oldu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın yine milyonları ekran başına kilitledi. Bugün yarışmaya sosyal medyada içerik üreten 23 yaşında olan Tuna Özsoy damga vurdu. Çok ok kısa surede rubik küpü çözebildiğini belirten yarışmacı, yarışma boyunca elinden bırakmadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...