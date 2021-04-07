Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: Örnek çift Züleyha ve Demir, Ümit’in intikam ateşini körüklüyor!

Üç sezondur perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. Behramoğlu'nun tanıtımda yer alan 'Yaşadıklarından Öğrendiğim Bir Şey Var' adlı şiirinin dizelerinin bir kısmı şöyle:

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana