Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: Örnek çift Züleyha ve Demir, Ümit’in intikam ateşini körüklüyor!
Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç sezondur ilgiyle takip edilen dizinin 91. bölümü için tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. Özel tanıtımdaki sürpriz ise Vahide Perçin'in sesi oldu. Peki özel tanıtımıyla izleyicinin merakını daha da arttıran Bir Zamanlar Çukurova'nın 91. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar…
BEHRAMOĞLU ŞİİRİ VE ZEKİ MÜREN ŞARKISIYLA ÖZEL TANITIM
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi.
Üç sezondur perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. Behramoğlu'nun tanıtımda yer alan 'Yaşadıklarından Öğrendiğim Bir Şey Var' adlı şiirinin dizelerinin bir kısmı şöyle:
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana
91. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesine damga vuracak, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.
FİKRET PES Mİ EDİYOR! DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?
Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!