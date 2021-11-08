Esra Erol’da zor anlar! TikTok itirafıyla olay olan Gülten canlı yayında sinirlerine hakim olamadı yastıkla locaya saldırdı

"RAMAZAN'IN 3 ARABA PARASINI YEDİM"

Uygulama üzerinden Ramazan Çakmak isimli biriyle tanıştığını söyleyen Gülten Hanım, "Ramazan canlı yayınlarda bana çok para gönderiyordu. Hatta o bana çok para göndermesin diye yayını kapatıyordum. Ramazan'ın 3 araba parasını yedim. Evli olduğumu falan da biliyordu. Ondan özür diliyorum. Onu kandırdığım için de telefonda Keriz 3 diye kaydettim" şeklinde konuştu.