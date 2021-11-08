Esra Erol’da zor anlar! TikTok itirafıyla olay olan Gülten canlı yayında sinirlerine hakim olamadı yastıkla locaya saldırdı
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında zor anlar yaşandı. Programa çıkan evli ve iki çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıklamış ve gündem olmuştu. Gülten Hanım bugünkü programda ise locadan kendisine yöneltilen soru üzerine sinirlerine hakim olamadı ve kavga çıkardı. Esra Erol ve ekibi tarafından müdahale edilen olay, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
Evli ve 2 çocuk annesi Gülten Hanım, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak kendisiyle ilgili peş peşe itiraflarda bulundu. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla insanların parasını aldığını söyleyen Gülten Hanım, çok pişman olduğunu belirtti.
Eşi, çocukları ve torunlarıyla güzel bir yaşam sürdürdüğünü dile getiren Gülten Hanım, TikTok uygulaması açtıktan sonra hayatının değiştiğini belirterek "Çok paralar kazandım ama birçok kişinin de hayatını kararttım" dedi.
"RAMAZAN'IN 3 ARABA PARASINI YEDİM"
Uygulama üzerinden Ramazan Çakmak isimli biriyle tanıştığını söyleyen Gülten Hanım, "Ramazan canlı yayınlarda bana çok para gönderiyordu. Hatta o bana çok para göndermesin diye yayını kapatıyordum. Ramazan'ın 3 araba parasını yedim. Evli olduğumu falan da biliyordu. Ondan özür diliyorum. Onu kandırdığım için de telefonda Keriz 3 diye kaydettim" şeklinde konuştu.
'PARALARI KENDİ İSTEĞİMLE GÖNDERDİM'
Gülten Hanım'ın iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Ramazan Çakmak, ise "Gülten Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Dolandırılmadım, paraları kendi isteğimle gönderdim. Bana evli olduğunu buluşunca söyledi" ifadelerini kullandı.
TELEFONLA BAĞLANDI
1,5 yıldır Ramazan Çakmak ile ilişkisi olduğunu söyleyen Gülten Hanım, boşanma davası açtığı eşiyle de canlı yayında yüzleşti. Telefonla yayına bağlanan Ali Bey, "Eşim 'Ramazan'ı beraber dolandırdık' diyor ama kesinlikle yalan. Eşim paraya boğulduğu için ne yaptığını bilmiyor" dedi. Eşinin sözlerine sinirlenen Gülten Hanım ise "Adam olup da yaptırmasaydın. Alıp o telefonu kırsaydın" diyerek isyan etti.