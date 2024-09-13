Kuruluş Osman 6. sezon oyuncuları kimler olacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak?

Türkiye'de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Kuruluş Osman', yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, altıncı sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vuracak. Öte yandan izleyiciler Kuruluş Osman yeni sezon tarihini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu sezon dizide yer alacak yeni oyuncular büyük bir heyecan yarattı.