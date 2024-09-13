Kuruluş Osman 6. sezon oyuncuları kimler olacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak?

Türkiye'de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Kuruluş Osman', yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, altıncı sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vuracak. Öte yandan izleyiciler Kuruluş Osman yeni sezon tarihini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu sezon dizide yer alacak yeni oyuncular büyük bir heyecan yarattı.
atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin 6. sezon çekimlerine start verildi. Bu sezonda kadroya katılan sürpriz isimler, dizinin akışına taze bir enerji katacak.
YENİ SEZONDA KADROYA KATILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Yeni sezonda diziye katılan oyuncularla gündeme gelen 'Kuruluş Osman' izleyicilerine sürprizlerle dolu bir dönem vadediyor
Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz gibi güçlü isimler kadroya dahil oldu.