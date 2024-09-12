Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı?

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 6. sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan sürpriz isimler, dizinin dinamiklerine yeni bir soluk getirecek. Peki, Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar!