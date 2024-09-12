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Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı?

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 6. sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan sürpriz isimler, dizinin dinamiklerine yeni bir soluk getirecek. Peki, Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi12 Eylül 2024, 12:35
Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı? 1

Kuruluş Osman izleyicilerinin merakla beklediği 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler eylül ayının gelmesiyle birlikte "Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı? İşte diziye dair son gelişmeler!

Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı? 2

ÇEKİMLER BAŞLADI

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandı. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 6. Sezon çekimlerimize başladık.

Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, yeni sezon oyuncuları kimler olacak, fragman yayınlandı mı? 3

Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun." notuyla paylaşılan klaket fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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