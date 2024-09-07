3 günde 6 milyon izlendi! Bir Gece Masalı ortalığı salladı

3 Eylül Salı akşamı atv'de izleyici ile buluşan, yapımını NGM'nin üstlendiği sezonun iddialı dizisi Bir Gece Masalı, kadrosu ve hikayesi ile reytinglerde olduğu gibi dijitalde de fırtınalar estirdi. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan Bir Gece Masalı, yeni başlayan diziler arasında bir rekor kırdı.