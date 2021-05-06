Cerkutay’ın gözyaşlarına boğuldu! Şeyh Edebalı’nın dergahına giderek Müslüman oldu

Şeyh Edebalı, Duha suresinin "Kuşluk vaktine andolsun! Karanlığın çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rab'bin seni terk etmedi, sana darılmadı da… Muhakkak ki, ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz ki, Rab'bin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın! Seni yetim bulup da, barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da, zengin etmedi mi? Öyleyse, sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rab'binin nimetine gelince; işte onu anlat" bölümünü okuyunca çok etkilenen Cerkutay, gözyaşları içinde "Rab'bim bunları bana mı söylüyor" diye sordu.