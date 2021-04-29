Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı nefes kesti! Osman Bey gözünü karattı "Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!"

Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 56. son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı. Reyting rekotmeni dizinin heyecanla beklenen 57. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına "Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 57. Yeni bölüm fragmanı ve 56. bölümde yaşananlar…

29.04.2021 01:06 - Son Güncelleme: 29.04.2021 01:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





