Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı nefes kesti! Osman Bey gözünü karattı "Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!"
Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 56. son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı. Reyting rekotmeni dizinin heyecanla beklenen 57. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına "Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 57. Yeni bölüm fragmanı ve 56. bölümde yaşananlar…
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 56'ncı bölümünde Osman Bey'in Bizans-Moğol ittifakını bozmak için kurduğu strateji ve Savcı Bey'in sırtından hançerlenmesi damgasını vurdu. Peki Kuruluş Osman 56. bölümde neler yaşandı?
UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR
Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.
OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?
Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.
BAMSI BEY'İN İNTİKAMI ACI OLDU!
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 56'ncı bölümünde, Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Osman Bey'in Nikola'nın planlarını öğrenmesi için İnegöl Kalesi'ne gönderdiği Simon'un dönmemesi üzerine, Kayı Obası'nda tutsak olan Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajı da kaybetti.