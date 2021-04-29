Çukur’un efsane oyuncusundan müjdeli haber! Yeni proje yolda! Yine ortalığı birbirine katacak!

Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur finale doğru ilerlerken birbiri ardına ayrılıklar da yaşanıyor. Çok daha öncesinde diziden ayrılan bir isim yeniden ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çukur'un efsane oyuncusundan müjdeli haber geldi, yeni proje yolda yine ortalığı birbirine katacak. 4 sezon boyunca Çukur'da başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ismin rol alacağı yeni dizi belli oldu. İşte sevenlerini çok mutlu edecek yeni proje haberine ilişkin detaylar…