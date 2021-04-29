Çukur’un efsane oyuncusundan müjdeli haber! Yeni proje yolda! Yine ortalığı birbirine katacak!
Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur finale doğru ilerlerken birbiri ardına ayrılıklar da yaşanıyor. Çok daha öncesinde diziden ayrılan bir isim yeniden ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çukur'un efsane oyuncusundan müjdeli haber geldi, yeni proje yolda yine ortalığı birbirine katacak. 4 sezon boyunca Çukur'da başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ismin rol alacağı yeni dizi belli oldu. İşte sevenlerini çok mutlu edecek yeni proje haberine ilişkin detaylar…
Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur finale doğru ilerlerken birbiri ardına ayrılıklar da yaşanıyor. Çok daha öncesinde diziden ayrılan bir isim yeniden ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çukur'un efsane oyuncusundan müjdeli haber geldi, yeni proje yolda yine ortalığı birbirine katacak. 4 sezon boyunca Çukur'da başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ismin rol alacağı yeni dizi belli oldu. İşte sevenlerini çok mutlu edecek yeni proje haberine ilişkin detaylar…
Televizyonların uzun soluklu dizisi Çukur Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanıyor ve Mayıs ayında final yapması bekleniyor. Hal böyle olunca dizideki karakterler de senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor. Dört sezon Çukur'da başarılı rol üstlenen Selim karakteri ile herkesin ilgisini, sevgisini kazanan Öner Erkan'dan sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Yeni dizisi belli olan Öner Erkan hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosunda iki sezon dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesine girdi. Bornova Bornova filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.