Kuruluş Osman 56. bölümde hain saldırı! Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürek yaktı

Savcı Bey Bizans askerleri ile mücadele ederken onu gözüne kestiren Kalonoz, "Osman'dan önce sen varmışsın sırada Savcı Bey. Osman ağabeyimin başını aldı, ben de senin" diyerek haince arkadan saldırdı. Savcı Bey, son bir hamle ile Kalonoz'un kılıcını düşürse de ikinci hançer darbesi kalbine saplandı.