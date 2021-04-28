Bamsı Bey’in intikamı Kuruluş Osman’a damga vurdu! Papa’nın ajanı Petrus günahlarının bedelini böyle ödetti

Bamsı Bey'in intikamı Kuruluş Osman'a damga vurdu! Tarihi ve dönem dizisi olan 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 56'ncı bölümünde, Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajını da kaybettiği sahne izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizide Petrus son bir hainlikle Bamsı Bey'e saldırınca Bamsı Bey onu yakaladı! İşte Kuruluş Osman'da damga vuran o sahne…

28.04.2021 23:06 - Son Güncelleme: 28.04.2021 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





