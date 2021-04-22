Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İstanbul’u bekleyen büyük tehlike…

Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.