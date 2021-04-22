Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İstanbul’u bekleyen büyük tehlike…
Atv ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, yayınlanan son bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin üstlendiği dizinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 17. bölüm 2. fragmanına İstanbul'u bekleyen büyük tehlike damga vurdu. Yeni bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenebilecek mi? Kızının velayeti için son aşamaya gelen Kemal'e kim yardım edecek? İşte Akıncı 17. bölümden ipuçları…
22.04.2021 14:27
- Son Güncelleme: 22.04.2021 14:27
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle yine tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı.
AKINCI 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir.
Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir.
Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.
16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır.