Survivor’da bir skandal daha! Acun Ilıcalı küplere bindi! O isim Survivor’dan diskalifiye mi olacak?
Her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışma Survivor'da bir skandal daha yaşandı. Bu kez Acun Ilıcalı sinirden küplere bindi ve sert bir uyarı yaptı. Ada konseyinin toplandığı Survivor'da yine ilginç, kuralları bozan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce farklı yarışmacıların yaptığı kural ihlalilini bu kez bir yarışmacı daha yaptı ve Acun Ilıcalı'dan ceza verileceğine dair açıklama geldi. Peki o isim Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Ne ceza verilecek? İşte skandal olaya dair tüm ayrıntılar…
Her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışma Survivor'da bir skandal daha yaşandı. Bu kez Acun Ilıcalı sinirden küplere bindi ve sert bir uyarı yaptı. Ada konseyinin toplandığı Survivor'da yine ilginç, kuralları bozan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce farklı yarışmacıların yaptığı kural ihlalilini bu kez bir yarışmacı daha yaptı ve Acun Ilıcalı'dan ceza verileceğine dair açıklama geldi. Peki o isim Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Ne ceza verilecek? İşte skandal olaya dair tüm ayrıntılar…
Survivor 2021 sezonuna bomba gibi başladı, parkurun zorluğu kadar ada hayatı da yarışmacıların sabrını son derece zorluyor. Bu kez yine bir kural ihlali ile çalkalanan Survivor'da hangi yarışmacının ne yaptığı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın son derece sinirlendiği ve sert açıklamalar yaptığı ada konseyinde neler yaşandı? Kuran ihlali yapan ismin Survivor'daki cezası ne olacak? Diskalifiye mi edilecek? İzlemeyi kaçıranlar için Survivor'da yaşanan skandal olayın gelişmelerini haberimizde derledik.
Ilıcalı, Balaban'ın alacağı cezayı ise şu sözlerle açıkladı: "Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok."