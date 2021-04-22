Survivor’da bir skandal daha! Acun Ilıcalı küplere bindi! O isim Survivor’dan diskalifiye mi olacak?

Her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışma Survivor'da bir skandal daha yaşandı. Bu kez Acun Ilıcalı sinirden küplere bindi ve sert bir uyarı yaptı. Ada konseyinin toplandığı Survivor'da yine ilginç, kuralları bozan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce farklı yarışmacıların yaptığı kural ihlalilini bu kez bir yarışmacı daha yaptı ve Acun Ilıcalı'dan ceza verileceğine dair açıklama geldi. Peki o isim Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Ne ceza verilecek? İşte skandal olaya dair tüm ayrıntılar…