Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?
Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını arttırdı. Yeni bölüm fragmanında, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrenen Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir" sözleri gerilimi arttırırken "Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar…
'KURULUŞ OSMAN' LİBYA'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK!
Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına girmeye hazırlanıyor.
RAMAZAN AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR!
Libya'da Al Ahrar TV kanalında yayına girecek dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman", atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.