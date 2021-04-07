Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını arttırdı. Yeni bölüm fragmanında, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrenen Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir" sözleri gerilimi arttırırken "Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar…