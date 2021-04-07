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Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını arttırdı. Yeni bölüm fragmanında, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrenen Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir" sözleri gerilimi arttırırken "Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar…

07.04.2021 09:55 - Son Güncelleme: 07.04.2021 10:28
Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

'KURULUŞ OSMAN' LİBYA'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK!
Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına girmeye hazırlanıyor.

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Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

RAMAZAN AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR!
Libya'da Al Ahrar TV kanalında yayına girecek dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman", atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 7 Nisan Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dizinin 53'üncü bölümüne Osman Beyi ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey'in peşine düşerken; Dündar Bey, Nikola'ya sığınıyor!

Kuruluş Osman 53. bölüm: Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak?

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir