Survivor 2021’de aşk bombası! O isimden aşk itirafı geldi! Survivor adasında ortalık karışacak…

Magazin gündeminde çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Survivor 2021'de aşk bombası herkesi şoke etti. Survivor 2021'den elenen bir isim adadaki kişilere dair açıklamalar yaparken aşk itirafı herkesi şoke etti ve sosyal medya bu konu ile çalkalanır oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor her sezon adından söz ettirmeyi başarıyor, yılın aşk bombası ise Survivor adasında ortalık karışacak. Peki hangi isimler arasında aşk kıvılcımı ateşlendi? İzleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor, işte ayrıntılar…