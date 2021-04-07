Survivor 2021’de aşk bombası! O isimden aşk itirafı geldi! Survivor adasında ortalık karışacak…
Magazin gündeminde çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Survivor 2021'de aşk bombası herkesi şoke etti. Survivor 2021'den elenen bir isim adadaki kişilere dair açıklamalar yaparken aşk itirafı herkesi şoke etti ve sosyal medya bu konu ile çalkalanır oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor her sezon adından söz ettirmeyi başarıyor, yılın aşk bombası ise Survivor adasında ortalık karışacak. Peki hangi isimler arasında aşk kıvılcımı ateşlendi? İzleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor, işte ayrıntılar…
Magazin gündeminde çok konuşulan bir gelişme yaşandı ve Survivor 2021'de aşk bombası herkesi şoke etti. Survivor 2021'den elenen bir isim adadaki kişilere dair açıklamalar yaparken aşk itirafı herkesi şoke etti ve sosyal medya bu konu ile çalkalanır oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor her sezon adından söz ettirmeyi başarıyor, yılın aşk bombası ise Survivor adasında ortalık karışacak. Peki hangi isimler arasında aşk kıvılcımı ateşlendi? İzleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor, işte ayrıntılar…
Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması TV8 ekranlarında yayınlanıyor ve akşam kuşağında izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Zorlu parkur mücadelesinin yanı sıra ada hayatı da mercek altına alınıyor. İzleyiciler yarışmacıların hayatlarına dair bilgileri de merak ederek sıklıkla araştırıyor. Yeni bir iddia ise magazine gündemine bomba gibi düştü, Survivor 2021'de aşk bombası herkesi şaşırttı. Survivor'dan ayrılan bir isim ortalığı karıştıran bir itirafta bulundu, işte adı aşk dedikodularına karışan o iki isim…
SURVİVOR ADASINDA AŞK KOKUSU
Instagram hesabından soruları yanıtlayan Özbek, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Özbek, 'Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a yanık, Aleyna, Batuhan'a aşıksa çocuk ne yapsın' ifadelerini kullandı. Barış'ın bu açıklamaları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
BİRLEŞME PARTİSİNDE OLAY PATLAK VERMİŞTİ!
Birleşme partisinde Batuhan ile Aleyna arasında geçen kısa sohbet gönüllüler takımını birbirine düşürdü. Aleyna'nın Batuhan'a, "Gönüllüer takımında gündemdesin, SMS'in de iyi, performansın da gayet başarılı" sözleri, gönüller takımında tartışmalara neden olmuştu.