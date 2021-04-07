Canan Ergüder kanser oldu hayranları yasa boğuldu! "En kısa zamanda..."
Menajerimi Ara, Güllerin Savaşı, Binbir Gece gibi dizilerde oynamış 43 yaşındaki ve 1 erkek çocuğu olan Canan Ergüder'den hayranlarını yasa boğan haber... Canan Ergüder meme kanserini yakalandığını duyurdu. Meme kanseri olan Ergüder üzen haberi verdikten hemen sonra ise "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere dizide oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğrafı ameliyatım sonrası çekip ekip arkadaşlarıma da göndermiştim. Size de aynısını gönderiyorum. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım" dedi. Ardından sosyal medyadan Canan Ergüder'e destek mesajları yağdı.
07.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 07.04.2021 06:58