Canan Ergüder kanser oldu hayranları yasa boğuldu! "En kısa zamanda..."

Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere dizide oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğrafı ameliyatım sonrası çekip ekip arkadaşlarıma da göndermiştim.