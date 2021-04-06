Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümündeki final sahnesiyle izleyiciyi merakta bırakan dizinin fragmanı heyecanı arttırdı. Dizinin 189. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyiciyi ekrana kitledi. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalayan Hızır Çakırbeyli, Yavuz'u kendine çekmek için harekete geçer. İntikam planı kuran Hızır Çakırbeyli'nin izleyeceği yol merak konusu olurken yeni bölüm fragmanında yaşananlar dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 189. bölümünde yaşanacaklar…
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümündeki final sahnesiyle izleyiciyi merakta bırakan dizinin fragmanı heyecanı arttırdı. Dizinin 189. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyiciyi ekrana kitledi. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalayan Hızır Çakırbeyli, Yavuz'u kendine çekmek için harekete geçer. İntikam planı kuran Hızır Çakırbeyli'nin izleyeceği yol merak konusu olurken yeni bölüm fragmanında yaşananlar dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 189. bölümünde yaşanacaklar…
06.04.2021 09:29
- Son Güncelleme: 06.04.2021 09:50