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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümündeki final sahnesiyle izleyiciyi merakta bırakan dizinin fragmanı heyecanı arttırdı. Dizinin 189. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyiciyi ekrana kitledi. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalayan Hızır Çakırbeyli, Yavuz'u kendine çekmek için harekete geçer. İntikam planı kuran Hızır Çakırbeyli'nin izleyeceği yol merak konusu olurken yeni bölüm fragmanında yaşananlar dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 189. bölümünde yaşanacaklar…

06.04.2021 09:29 - Son Güncelleme: 06.04.2021 09:50
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

EDHO 189. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın rol aldığı reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 189. bölümünde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

Eşi Ceylan'ın intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek için harekete geçer. Tuncay'a karşı açtığı savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenen Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımını alarak Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı da Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağırır. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı duydukları karşısında şok olurken Tuncay, Korkmazlarla başlayan dostluğu engellemek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun aşk yaşadığını Behzat'a açıklar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

İstihbarat İlhan ise Tuncay'ın yakalanmasıyla panikleyerek ortalığı karıştıran bir hamle yapar. Hızır Çakırbeyli de İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçırdığını anlayınca silahına davranır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

Yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen Çakırbeyli ailesinde ise sular durulmuyor. Ömür, Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

Öte yandan Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, mekanın içinde bomba patlatmasına rağmen amacına ulaşamaz. Sırası gelen Kimsesiz Doğan da Hamdi Kormaz'ı asar.