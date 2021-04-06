Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 189. bölüm fragmanı: Büyük şebekenin peşine düşen Hızır Çakırbeyli gözünü kararttı!

Eşi Ceylan'ın intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek için harekete geçer. Tuncay'a karşı açtığı savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenen Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımını alarak Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.