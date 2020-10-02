Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümde güç dengeleri değişiyor! Bahar, Hızır'ın peşinde...

EDHO 166. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.