Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümde güç dengeleri değişiyor! Bahar, Hızır'ın peşinde...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda izleyici yine Atv ekranlarına kilitlenecek. Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarla reyting rekorlarını altüst eden efsane dizi EDHO'da güç dengeleri değişiyor. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaklar. İşte Oktay Kaynarca!nın başrol üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan ipuçları...
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan ( Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6 Ekim Salı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
EDHO 166. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.
Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.