1 Kutlamada konuşan Yapımcı ve Senarist Mehmet Bozdağ, "Başta kanalımız atv'ye, Sayın Serhat Albayrak'a, Turkuvaz Medya'ya canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar olmasaydı bu başarıya ulaşamazdık. Her zaman hem maddi hem manevi desteklerini yanımızda hissettik. Ayrıca kıymetli eşim Aslı Zeynep Peker Bozdağ'a, yönetmenimize, oyuncularımıza, set ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizimizin 150.bölümü kutlu olsun. İlk bölümden bu yana bizimle olan izleyicilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.

2 Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 150. Bölümüyle de izleyici tarafından reytinglerde ve sosyal medyada büyük ilgi gören dizi, tarihi ve aksiyon dolu hikayesiyle her Çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. 150. BÖLÜM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN