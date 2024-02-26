Erdal Sakız olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Karı kocanın cezası belli oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Erdal Sakız 9 Kasım'dan bu yana kayıptı. Kendisinden haber alamayan ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. 43 yaşındaki adam 19 Kasım 2202'de Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Sakız'ın cinayetiyle ilgili aynı aileden 2'si tutuklu 3 sanık için karar verildi. Müge Anlı, canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. Erdal Sakız'ın katilleri ne ceza aldı? Erdal Sakız olayında son durum ne?