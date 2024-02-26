Erdal Sakız olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Karı kocanın cezası belli oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Erdal Sakız 9 Kasım'dan bu yana kayıptı. Kendisinden haber alamayan ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. 43 yaşındaki adam 19 Kasım 2202'de Hendek Çam Dağı mevkisinde aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Sakız'ın cinayetiyle ilgili aynı aileden 2'si tutuklu 3 sanık için karar verildi. Müge Anlı, canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. Erdal Sakız'ın katilleri ne ceza aldı? Erdal Sakız olayında son durum ne?
19 Kasım 2022 tarihinde Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da almıştı.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde başından tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu. Erdal Sakız cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüme kavuşmuş cinayete ilişkin üç kişi tutuklanmıştı. Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etmişti.
Hususa ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Ersin Koç ve eşi Lale Koç hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, suça sürüklenen çocuk S.K. hakkında ise beraat isteminde bulunmuştu.