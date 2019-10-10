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Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

Diriliş Ertuğrul'un devamı 'Kuruluş Osman' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin tanıtımı dünayı ayağa kaldırdı. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı...

10.10.2019 15:26 - Son Güncelleme: 10.10.2019 15:26
Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonuna dair ipuçları paylaşıldı. Milyonlarca izlenme ve beğeni alan Kuruluş Osman'ın 1. sezon tanıtımına o sözler damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON FRAGMANI İZLE

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

O SÖZLER TANITIMA DAMGA VURDU

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

İşte o sözler:

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

"Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında;

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