Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e müjde olan sözleri tanıtıma damga vurdu

Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonuna dair ipuçları paylaşıldı. Milyonlarca izlenme ve beğeni alan Kuruluş Osman'ın 1. sezon tanıtımına o sözler damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...