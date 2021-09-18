Ferit sevdiği kadını koruyacak mı? İşte Kalp Yarası 12. bölümden ipuçları...

12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?