Ferit sevdiği kadını koruyacak mı? İşte Kalp Yarası 12. bölümden ipuçları...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yayınlanan 12. bölüm fragmanları ise yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. 20 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Kalp Yarası 12. bölümde Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Peki Kalp Yarası 12. bölümde neler yaşanacak? Ferit sevdiği kadını koruyacak mı? İşte Kalp Yarası 12. bölümden ipuçları...
18.09.2021 23:05
- Son Güncelleme: 18.09.2021 23:18
Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.
Reyting rekortmeni dizinin son bölümü de milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. 20 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Kalp Yarası 12. bölümü ise merak konusu oldu.
Peki Kalp Yarası 12. Bölümde neler yaşanacak? Ferit sevdiği kadını koruyacak mı? İşte Kalp Yarası 12. bölümden ipuçları...
Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar.