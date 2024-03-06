Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun izleyicilerin kalbini çalacak! Yeni projesindeki rolü yine ekrana kilitleyecek

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Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi ile tanınan ve son olarak Yıldızlar Bana Uzak dizisinde rol alan isim, 20. yılını eşi Şebnem Uygun ile kutladı. Yeni sezon için ise projesi belli oldu. Uygun, kariyerine bir yenisini daha ekleyerek seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.