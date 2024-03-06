Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun izleyicilerin kalbini çalacak! Yeni projesindeki rolü yine ekrana kilitleyecek

2003 -2006 yılları arasında izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle gönüllerde taht kuran Gürkan Uygun yeni projesiyle gündeme geldi. Dizinin kadrosunda yer alacak başarılı oyuncu bakın hangi isimlerle başrolü paylaşacak! İşte herkesin heyecanla beklediği o dizi...
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi ile tanınan ve son olarak Yıldızlar Bana Uzak dizisinde rol alan isim, 20. yılını eşi Şebnem Uygun ile kutladı. Yeni sezon için ise projesi belli oldu. Uygun, kariyerine bir yenisini daha ekleyerek seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
YENİ PROJEYLE DÖNÜYOR
Başarılı oyuncu Gürkan Uygun, Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınmıştı.Uygun, yeni bir projeye imza atıyor. "Şehrazad" dizisinin kadrosuna katılan Gürkan Uygun, bu kez Şehrazad'ın babası Kürşat karakterine hayat verecek.
"Şehrazad" cumartesi akşamları ekranlarda seyircilerle buluşacak.