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Melis Sezen imaj değiştirdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı! “Sen esmer ol bence...”

Ünlü oyuncu Melis Sezen hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sezen şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Saç rengini değiştiren oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu için "Sen esmer ol bence", "Çok beğendim", "Yakışmış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Melis Sezen'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:44 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:57
Melis Sezen imaj değiştirdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı! “Sen esmer ol bence...” 1

Sadakatsiz dizisiyle hafızalara kazınan Melis Sezen, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sezen şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu.

Melis Sezen imaj değiştirdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı! “Sen esmer ol bence...” 2

Saç rengini değiştiren oyuncu, son halini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melis Sezen imaj değiştirdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı! “Sen esmer ol bence...” 3

Yeni projesi için imaj değiştiren Sezen, koyu renkteki saçlarıyla çok beğenildi.

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