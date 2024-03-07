Melis Sezen imaj değiştirdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı! “Sen esmer ol bence...”

Ünlü oyuncu Melis Sezen hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sezen şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Saç rengini değiştiren oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu için "Sen esmer ol bence", "Çok beğendim", "Yakışmış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Melis Sezen'in son hali...