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Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal siyah elbisesiyle sosyal medyayı yıkıp geçti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. 2 çocuk annesi Kobal'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Sinem Kobal'ın annesinden geldi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:01 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:01
Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal siyah elbisesiyle sosyal medyayı yıkıp geçti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi... 1

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kızı oldu.

Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal siyah elbisesiyle sosyal medyayı yıkıp geçti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi... 2

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Kobal, son dönemlerde hız verdiği sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal siyah elbisesiyle sosyal medyayı yıkıp geçti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi... 3

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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