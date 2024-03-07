Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal siyah elbisesiyle sosyal medyayı yıkıp geçti! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

1 Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kızı oldu.

2 Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Kobal, son dönemlerde hız verdiği sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.