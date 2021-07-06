Kurtlar Vadisi'nin iki fenomen ismi buluştu yorumlar sel oldu aktı! Saçlarına aklar düşmüş be usta dedirtti!

Saçlarına aklar düşmüş be usta dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin iki fenomen ismi buluştu yorumlar sel oldu aktı. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimlerinin bir araya geldiği ve sosyal medyadan paylaştığı kareler dizinin hayranları tarafından takip ediliyor. Eski dostlar yine bir arada geldi. Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı. Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter çok sevildi. Özellikle önce Çakır'ın ardından da Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati Baş dizinin en dikkat çeken karakteri arasındaydı. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve Eren Eylül karakterine hayat veren Kerem Fırtına'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını eski günlere götürdü.