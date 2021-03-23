Kötü haber sonrası bir de iyi gelişme! TRT1'in fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu gelecek hafta...

TRT1'in fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi koronavirüs tedbirleri nedeniyle verdiği aranın ardından 29 Mart Pazartesi günü izleyici karşısında olacak. Dün akşam yayınlanan fragmanla dizinin gelecek hafta yayınlanacağı netlik kazandı. Fragmanda Tekiş'in "Bu yolda gerekirse oğlumu bile feda ederim. Bunu herkes böyle bilsin. Bu kanı da döktük. Gayrı dökülecek kanın hesabı olmaz." sözlerinin heyecanı doruklara tırmandırdı. Melikşah'ın isyancıların Horasan'da 15 bin askerin olduğunu öğrendiği fragmanda Tekiş amacı uğruna oğlunu bile feda etmek için harekete geçecek.

23.03.2021 14:06 - Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





