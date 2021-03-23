Kötü haber sonrası bir de iyi gelişme! TRT1'in fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu gelecek hafta...
TRT1'in fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi koronavirüs tedbirleri nedeniyle verdiği aranın ardından 29 Mart Pazartesi günü izleyici karşısında olacak. Dün akşam yayınlanan fragmanla dizinin gelecek hafta yayınlanacağı netlik kazandı. Fragmanda Tekiş'in "Bu yolda gerekirse oğlumu bile feda ederim. Bunu herkes böyle bilsin. Bu kanı da döktük. Gayrı dökülecek kanın hesabı olmaz." sözlerinin heyecanı doruklara tırmandırdı. Melikşah'ın isyancıların Horasan'da 15 bin askerin olduğunu öğrendiği fragmanda Tekiş amacı uğruna oğlunu bile feda etmek için harekete geçecek.
Kötü haber sonrası bir de iyi gelişme! TRT1'in fenomen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında dün akşam yeni bölümü yayınlanmayan Uyanış Büyük Selçuklu'yla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı dün TRT 1 ekranlarında yayınlandı ve yeni bölüm tarihi de netlik kazanmış oldu. Dizi 29 Mart Perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanında Melikşah'ın "Ey felek şimdi yine bedel vakti geldi dersin. Benden kardeş kanı istersin. Daim olan dava olsun. Bin kardeş feda ederiz." sözleri heyecan yarattı.