EDHO’da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu altı yıl sonra diziye veda ediyor iddiaları! Dengeler değişecek…
EDHO'da flaş ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. ATV'nin uzun soluklu dizisi her Salı ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizinin kadrosunda zaman zaman değişikliklerde oluyor. Başrol oyuncusu altı yıl sonra diziye veda ediyor iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve sosyal medyadan da en çok konuşulan konular arasında yer alacak. Onun gidişiyle birlikte dengeler de değişecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 6 sezondur yer alan oyuncu kim, gerçekten ayrılacak mı? İşte detaylar…
EDHO'da flaş ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. ATV'nin uzun soluklu dizisi her Salı ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizinin kadrosunda zaman zaman değişikliklerde oluyor. Başrol oyuncusu altı yıl sonra diziye veda ediyor iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve sosyal medyadan da en çok konuşulan konular arasında yer alacak. Onun gidişiyle birlikte dengeler de değişecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 6 sezondur yer alan oyuncu kim, gerçekten ayrılacak mı? İşte detaylar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) heyecan dolu her sahnesi ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizinin kadrosunda değişiklik mi olacak? Yeni bölüm için heyecan dolu geri sayım başlamışken 6 sezondur EDHO dizisinin kadrosunda yer alan bir isim için ayrılık iddiaları sosyal medyada sıklıkla dolaşıyor. Peki daha önce de kısa bir ayrılığı olan ve daha sonra diziye geri dönen o isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı edecek? İşte ayrıntılar…
SANEM ÇELİK KİMDİR?
18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş.1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi.1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu.Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu.
Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.