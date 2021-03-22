EDHO’da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu altı yıl sonra diziye veda ediyor iddiaları! Dengeler değişecek…

EDHO'da flaş ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. ATV'nin uzun soluklu dizisi her Salı ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizinin kadrosunda zaman zaman değişikliklerde oluyor. Başrol oyuncusu altı yıl sonra diziye veda ediyor iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve sosyal medyadan da en çok konuşulan konular arasında yer alacak. Onun gidişiyle birlikte dengeler de değişecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 6 sezondur yer alan oyuncu kim, gerçekten ayrılacak mı? İşte detaylar…