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Haberler Televizyon Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, 6 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 10. bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarla heyecanı kat kat arttırdı. Meraklı bekleyiş sürerken Kalp Yarası'nın yeni bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. Peki başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın üstlendiği Kalp Yarası 10. Bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

03.09.2021 17:45 - Son Güncelleme: 03.09.2021 18:07
Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı Kalp Yarası 10. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.

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Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

Peki Kalp Yarası 10. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

KALP YARASI 10. BÖLÜMDEN İPUÇLARI
Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer.

Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...

Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

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