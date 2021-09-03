Kalp Yarası’nda heyecan dorukta! Hande’nin hain planı Ferit ve Ayşe’nin arasını bozacak mı? İşte Kalp Yarası 10. bölümden ipuçları...
Kalp Yarası'nda heyecan dorukta! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, 6 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 10. bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarla heyecanı kat kat arttırdı. Meraklı bekleyiş sürerken Kalp Yarası'nın yeni bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. Peki başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın üstlendiği Kalp Yarası 10. Bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
03.09.2021 17:45
- Son Güncelleme: 03.09.2021 18:07
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı Kalp Yarası 10. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.