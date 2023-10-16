"Sen benim dedem yaşındasın!" Bu kadarına Esra Erol bile şaşırdı! 40 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldı yine uslanmadı: Evlenmeden gitmem

ATV'nin ilgiyle izlenen, reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', yeni sezona hız kesmenden devam ediyor. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen program, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyici ekrana kitledi. Programa bugün 70 yaşındaki Mehmet amcanın yaşadıkları damga vurdu. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Mehmet Karaçete anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Duydukları karşısında Esra Erol bile 'Pes artık' dedi. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...
ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta başında da izleyenleri ekran başına kilitledi.
Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Mehmet Karaçete "Dolandırıldım" iddiası ile başarılı sunucudan yardım istedi.
Kendisinden 40 yaş küçük Nurcan Avşar tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını dile getiren Karaçete anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.