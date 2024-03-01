Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su hafıza kaybı yaşıyor! Ahmet Mümtaz Taylan ise dizide bakın neler yapacak! Settar Tanrıöğen 53. bölüm itibariyle...

Başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisindeki unutulmaz performansıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları, Settar Tanrıöğen'in sağlığı için dualarını esirgemiyor. Oyuncunun tedavi süreci devam ederken, usta sanatçının son durumu birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. Dizide kendisinin yerine geçen Ahmet Mümtaz Taylan'ın ise nasıl bir rol sergileyeceği de merak konusu oldu. İşte Settar Tanrıöğen son durumu ve Kızılcık Şerbeti 53. bölümü...
Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir değişiklik yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunması, Abdullah karakterinin yeni bir oyuncu tarafından canlandırılmasına sebep oldu.
53. BÖLÜMDEN İTİBAREN AHMET MÜMTAZ TAYLAN YER ALACAK!
Settar Tanrıöğen'in oynadığı Abdullah Ünal rolünü devralan Taylan'ın, dizinin 53. bölümüyle birlikte karaktere hayat vereceği belirtildi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın dizinin setinden paylaştığı ilk kare, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.