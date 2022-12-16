El bebek gül bebek yetişen Ferit ve Seyran aşka geldi! Havaalanında ateşli öpüşme sahnesi! Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragman yayınlandı İZLE!
Star'ın gözde dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarını kasıp kavurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin 13. bölümü merakla bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu imzasını taşıyan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.
16.12.2022 16:39 - Son Güncelleme: 16.12.2022 16:40
Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana Seyran'ın Ferit'i dudaklarından öpmesi damga vurdu. Korhan ailesindeki karışıklıktan bunalan Ferit bavulunu alıp yurt dışına kaçmaya karar verdi. Pelin'in Seyran'a durumu anlatması üzerine koşarak havalimanına giden Seyran yaptığı hareketler herkesi şoke etti. 'Gitmeni istemiyorum o yüzden gidemezsin' diyen Seyran aniden Ferit'in dudaklarına yapıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte hikayesi gerçek dizinin 13. bölümünde yaşanacaklar...
YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!
13. bölümü 16 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanacak Yalı Çapkını'ndan 2. fragman geldi. Fragmanda ateşli sahneler yer aldı.