7. sezon tarihi belli olan EDHO'da ardı ardına vedalar! İki usta oyuncunun ardından iki ayrılık daha! Bakın kimler gelmiş geçmiş.
Geçtiğimiz haftalarda 7. sezon onayı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Geçen hafta Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler projeden ayrılmıştı. Yeni sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak yaz tatiline girdi. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Turgut Tunçalp (Haşmet Façalı), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedası izleyicileri şok etti.
Bu hafta sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon pek çok kilit isim diziye veda etti. Geçen hafta Kimsesiz Doğan Baba rolündeki Ali Sürmeli ve Rıdvan karakterini canlandıran Ali İpin senaryo gereği ölerek projeden ayrılmıştı. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler diziye damgasını vurdu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Son olarak Savaş karakterini canlandıran Hakkı Ergök ve Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener sezon finalinde diziye veda eden isimlerden oldu.Hal böyle olunca akla 199. bölüme kadar yer alan isimler geldi.