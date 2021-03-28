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Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

Kırmızı Oda'dan Gönül Dağı'na bomba transfer gündemde büyük yankı uyandırdı. TV8'in iddialı dizisi Kırmızı Oda'da Süreyya karakterine hayat veren isim, TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisine transfer oldu ve gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek. Güzel ve başarılı oyuncunun dizide ne zaman ve hangi rolde yer alacağı da belli oldu ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

28.03.2021 11:31 - Son Güncelleme: 28.03.2021 11:31
Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

Kırmızı Oda'dan Gönül Dağı'na bomba transfer gündemde büyük yankı uyandırdı. TV8'in iddialı dizisi Kırmızı Oda'da Süreyya karakterine hayat veren isim, TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisine transfer oldu ve gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek. Güzel ve başarılı oyuncunun dizide ne zaman ve hangi rolde yer alacağı da belli oldu ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

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Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

Kırmızı Oda'da Süreyya rolü ile izleyici karşısına çıkaran ve yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Cemre Melis Çınar, Gönül Dağı dizisine transfer oluyor. Bu gelişme üzerine televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler Cemre Melis Çınar'ın Gönül Dağı'nda hangi karaktere hayat vereceği ve ne zaman izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu. Bir yandan Cemre Melis Çınar'ın hayatına dair bilgiler araştırılıyor. İşte ayrıntılar…

Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

"FADİME KARAKTERİNE HAYAT VERECEK"

Oyuncu, dizinin 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Çınar canlandıracağı karakteri şu sözlerle anlattı:

Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

"Fadime, hassas ve güçlü bir karakter. Kalbinin sızısını göstermenin, olanı kabullenmenin cesaretten geldiğine inanırım. Benim bakış açımda saldırmak değil, durmak cesarettir.

Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

Fadime işte bunu hayatla dansında yeni öğreniyor. Çok üstü kapalı anlattım biliyorum ama sürprizinin kaçmasını istemiyorum. Benim gözümle Fadime, bir Mona Lisa gülümsemesi, bavulunda çok şey var. Çok sevdim Fadime'yi..."