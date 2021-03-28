Kırmızı Oda’dan Gönül Dağı'na bomba transfer! Gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek!

Kırmızı Oda'dan Gönül Dağı'na bomba transfer gündemde büyük yankı uyandırdı. TV8'in iddialı dizisi Kırmızı Oda'da Süreyya karakterine hayat veren isim, TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisine transfer oldu ve gelişiyle tüm dengeleri değiştirecek. Güzel ve başarılı oyuncunun dizide ne zaman ve hangi rolde yer alacağı da belli oldu ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. İşte merak edilen tüm bilgiler…