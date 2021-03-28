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Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi şoku izleyicileri meraklandırdı. TV8'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi geçtiğimiz hafta fragmanı yayınlanmasına ragmen ekrana gelmeyerek herkesi şaşırtmıştı. Yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ikinci fragmanı ise şoke eden sahnelerle izleyicileri ekrana kilitledi. Silahlar patlıyor ve Mehdi'nin vurulduğu görülüyor, sevenleri ise ünlü oyuncunun diziye veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtı…

28.03.2021 15:54 - Son Güncelleme: 28.03.2021 15:54
Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi şoku izleyicileri meraklandırdı. TV8'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi geçtiğimiz hafta fragmanı yayınlanmasına ragmen ekrana gelmeyerek herkesi şaşırtmıştı. Yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ikinci fragmanı ise şoke eden sahnelerle izleyicileri ekrana kilitledi. Silahlar patlıyor ve Mehdi'nin vurulduğu görülüyor, sevenleri ise ünlü oyuncunun diziye veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtı…

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Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

Doğduğun Ev Kaderindir'in yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı, Zeynep'i korumak için kurşunların önüne atlayan Mehdi'nin vurulduğu sahneler şoke etkisi yarattı. Daha önce de dizinin kadrosunda değişiklikler yaşansa da Doğduğun Ev Kaderindir başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un diziye veda edip etmeyeceğine dair bilgiler araştırma konusu oldu. Doğduğun Ev Kaderindir'de farklı bir hayata başlayan Mehdi patlayan silahlarla ilk bölümden itibaren yer aldığı diziden ayrılacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'E MEHDİ VEDA MI EDİYOR?

Yeni fragmanda Zeynep'in kucağında Müjgan bebekle koştuğu bir sırada bahçede kurşunlar havada uçmaya başlıyor. Mehdi, Zeynep'in önüne atlayarak kurşunlara hedef oluyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

Dizinin başında kimse Mehdi'nin böyle bir konuma geleceğini tahmin bile etmiyordu! Herkesi şoke eden bir değişim geçiren Mehdi'nin mafya ilişkilerinin içine girmesinden sonra da 'Su testisi su yolunda kırılır' dedirten bir sonla diziye veda etmesi ise kaçınılmaz bir son oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncunun hikayesinin bitmesi nedeniyle dizinin oyuncu kadrosundan çıkacak. Konuyla ilgili oyuncudan ve kanaldan henüz açıklama gelmedi, yayınlanan bölümle sorular cevaplarını bulacak.