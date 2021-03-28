Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi şoku! İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Silahlar patlıyor…

Dizinin başında kimse Mehdi'nin böyle bir konuma geleceğini tahmin bile etmiyordu! Herkesi şoke eden bir değişim geçiren Mehdi'nin mafya ilişkilerinin içine girmesinden sonra da 'Su testisi su yolunda kırılır' dedirten bir sonla diziye veda etmesi ise kaçınılmaz bir son oldu!