Kimisi gitti sıra artık ötekilerinde! Bu dizilerden izleyicisini üzecek kötü haber! Flaş adım, meğer...
Mayıs ayına artık günler kala bazı diziler final kararlarını teker teker duyurmaya başladı ve iki dizi ekranlara veda etti. Yeni sezon için devam kararı alan dizilerin yanı sıra bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza ve Ramo dizilerinin macerası sona erdi. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor.
Kimisi gitti sıra artık ötekilerinde! Bu dizilerden izleyicisini üzecek kötü haber! Mayıs ve Haziran ayları için geri sayım devam ediyor. Artık bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza ve Ramo dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Buna göre pek çok dizi final yapacak.