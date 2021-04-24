Kimisi gitti sıra artık ötekilerinde! Bu dizilerden izleyicisini üzecek kötü haber! Flaş adım, meğer...

Kimisi gitti sıra artık ötekilerinde! Bu dizilerden izleyicisini üzecek kötü haber! Mayıs ve Haziran ayları için geri sayım devam ediyor. Artık bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza ve Ramo dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Buna göre pek çok dizi final yapacak.