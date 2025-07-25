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Kim Milyoner Olmak İster'e tarihi soru damga vurdu! 200 Bin TL'lik soruda hata! Tarihi soru yarışmacıya pahalıya patladı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına damga vuran dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Milyoner'in son bölümüne birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. Bir yarışmacı, Osmanlı dönemine ait "Miskinler Tekkesi" ile ilgili soruda yanlış yanıt verdi. Doğru cevabı bilemeyen yarışmacı, 200 bin TL'lik ödülü kaçırdı. Peki, Miskinler Tekkesi'nde kimler barınıyordu? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar...

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ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla son bölümde yine izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Heyecanın doruğa çıktığı gecede, yarışmacıların bilgileri kadar verdikleri tepkiler de sosyal medyada gündem oldu.

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Son bölümde yarışan bir yarışmacı, 200 bin TL değerindeki soruda Osmanlı dönemine ait dikkat çekici bir kavramla karşılaştı. Soru şu şekildeydi:

"Osmanlı döneminde 'Miskinler Tekkesi' olarak adlandırılan yerde kimler barınıyordu?"

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Yarışmacı uzun süre düşündükten sonra verdiği yanıtta ne yazık ki hata yaptı ve büyük ödülün kapısından döndü. Doğru cevabı bilemeyen yarışmacı, yarışmadan elenerek 200 bin TL'lik büyük ödüle veda etti.

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Peki, Miskinler Tekkesi nedir?

Tarihi kaynaklara göre Miskinler Tekkesi, Osmanlı döneminde cüzzam hastalığına yakalanan kişilerin tecrit edildiği yerler olarak biliniyordu. Halk arasında "miskin" olarak adlandırılan bu hastalar, toplumdan uzak özel alanlarda yaşarlardı. Bu tekkeler, hem tedavi hem de sosyal izolasyon amacıyla kullanılırdı.

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