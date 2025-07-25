Kim Milyoner Olmak İster'e tarihi soru damga vurdu! 200 Bin TL'lik soruda hata! Tarihi soru yarışmacıya pahalıya patladı

Peki, Miskinler Tekkesi nedir?

Tarihi kaynaklara göre Miskinler Tekkesi, Osmanlı döneminde cüzzam hastalığına yakalanan kişilerin tecrit edildiği yerler olarak biliniyordu. Halk arasında "miskin" olarak adlandırılan bu hastalar, toplumdan uzak özel alanlarda yaşarlardı. Bu tekkeler, hem tedavi hem de sosyal izolasyon amacıyla kullanılırdı.