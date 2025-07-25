Kim Milyoner Olmak İster'e tarihi soru damga vurdu! 200 Bin TL'lik soruda hata! Tarihi soru yarışmacıya pahalıya patladı
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına damga vuran dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Milyoner'in son bölümüne birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. Bir yarışmacı, Osmanlı dönemine ait "Miskinler Tekkesi" ile ilgili soruda yanlış yanıt verdi. Doğru cevabı bilemeyen yarışmacı, 200 bin TL'lik ödülü kaçırdı. Peki, Miskinler Tekkesi'nde kimler barınıyordu? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar...
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