31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun:

Atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, bu anlamlı gecede yarışacak. Diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ikili, uyumlarını yarışmada da sergileyecek.

Ziynet Sali:

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüne konuk oluyor. Başarılı şarkıcı, bilgisi ve enerjisiyle yarışmanın unutulmaz anlarına imza atacak.

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Eğlence ve sürpriz dolu bu özel gecede birbirinden değerli konuklarla unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşanacak.