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31 Aralık'ta Atv'de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık gecesi izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Eğlence ve bilgi dolu bu gecede, ünlü isimler hem zekalarını sınayacak hem de kazandıkları ödülleri anlamlı bir şekilde bağışlayacak. İşte, yılın son gecesine damga vuracak bu özel bölümün detayları ve konukları...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:20
31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

31 Aralık gecesi, televizyon ekranlarında birbirinden özel programlar izleyicileri bekliyor. Yılbaşı heyecanını artıran yapımlardan biri de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümü olacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

🌟 ÜNLÜ İSİMLER YARIŞMA HEYECANI YAŞAYACAK

Atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı, sürprizlerle dolu gecede birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Konukların yarışmada elde ettikleri ödüller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarındaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

31 ARALIK YILBAŞI KONUKLARI

Betül Demir:
Ünlü şarkıcı Betül Demir, yarışmadaki performansının yanı sıra sevilen şarkılarıyla geceye renk katacak. Yarışma sırasında sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Doğu Demirkol:
Sevilen komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, bilgi birikimini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Mizahi yönüyle gecenin keyfini artırması beklenen Demirkol, aynı zamanda bağış yaparak sosyal sorumluluk projesine destek olacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun:
Atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, bu anlamlı gecede yarışacak. Diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ikili, uyumlarını yarışmada da sergileyecek.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Ziynet Sali:
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüne konuk oluyor. Başarılı şarkıcı, bilgisi ve enerjisiyle yarışmanın unutulmaz anlarına imza atacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Eğlence ve sürpriz dolu bu özel gecede birbirinden değerli konuklarla unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşanacak.

31 Aralık’ta Atv’de şov zamanı: İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

Ceza:
Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ceza, yarışmaya dahil olan bir diğer ünlü isim. Bilgisi ve zekasıyla dikkat çeken Ceza, yarışmanın heyecanını artıracak.