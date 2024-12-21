Beklenen gün geldi! Can Borcu bu akşam atv’de!

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv'nin yeni gözdesi Can Borcu için beklenen gün geldi. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Can Borcu bu akşam ilk bölümüyle atv'de izleyici ile buluşacak.

Peki yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı dizinin ilk bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

CAN BORCU BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.