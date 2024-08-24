Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon TL'ye ramak kalmıştı! Usain Bolt sorusunda şok hamle! Yarışmacının hayat hikayesi yürekleri dağladı!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya bu hafta Diyarbakırlı tıp öğrencisi İsa Tarim damga vurdu. Büyük ödül 5 milyon TL'ye ramak kala yarışmadan çekilen yarışmacıyı Kenan İmirzalıoğlu 'şov yapıyorsun' sözleriyle övdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
HAYAT HİKAYESİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Bugün yarışmaya 22 yaşındaki tıp öğrencisi İsa Tarim damga vurdu. 500 bin TL değerindeki soruya kadar başarıyla giden yarışmacının hayat hikayesi de yarışmada yürekleri dağladı. Bir abisi tarafından zorbalandığını anlatan yarışmacı, "İstenmeyen bir çocuktum. Annem hamile olduğunu öğrendiğinde aldırmak istemiş. Hastaneye beni aldırmaya giderken aksiliklerle ertelenmiş." ifadelerini kullandı.
Yarışmacı tüm soruları başarıyla geçse de 500 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı aldı. Yarışmacının karşısına "Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırarken yarış boyunca kaç adım atmıştır?" sorusu çıktı.