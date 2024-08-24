Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon TL'ye ramak kalmıştı! Usain Bolt sorusunda şok hamle! Yarışmacının hayat hikayesi yürekleri dağladı!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya bu hafta Diyarbakırlı tıp öğrencisi İsa Tarim damga vurdu. Büyük ödül 5 milyon TL'ye ramak kala yarışmadan çekilen yarışmacıyı Kenan İmirzalıoğlu 'şov yapıyorsun' sözleriyle övdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...