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ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

13 Mayıs 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yine dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Haftanın ikinci günü, hem diziseverler hem de film tutkunları için birçok alternatif sunuyor. Özellikle ATV ekranlarında "Bir Gece Masalı" dizisinin 32. bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı!

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 08:51
ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bugün (13 Mayıs) hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 13 Mayıs Salı günü televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

Show Tv: Bahar

Star Tv: Kral Kaybederse

Kanal D: Son Ültimatom

ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

13 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası (Haber Bülteni)

14:00 – Mutfak Bahane (Yarışma/Program)

16:00 – Esra Erol'da (Canlı Yayın)

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Bir Gece Masalı – 32. Bölüm (Dizi)

ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

13 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler

06:45 – Hangimiz Sevmedik (Tekrar)

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler (Tekrar)

14:20 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar bölüm)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar bölüm)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı yayın)

20:00 – Son Ültimatom (Film)

22:30 – Uzay Yolcuları (Passengers) (Film)

ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

13 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

13 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)