ATV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS: Bu akşam hangi diziler var? TRT 1, Star TV, Kanal D yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bugün (13 Mayıs) hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 13 Mayıs Salı günü televizyonda neler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
Show Tv: Bahar
Star Tv: Kral Kaybederse
Kanal D: Son Ültimatom
13 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası (Haber Bülteni)
14:00 – Mutfak Bahane (Yarışma/Program)
16:00 – Esra Erol'da (Canlı Yayın)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Bir Gece Masalı – 32. Bölüm (Dizi)
13 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler
06:45 – Hangimiz Sevmedik (Tekrar)
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler (Tekrar)
14:20 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
13 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Bahar (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)