Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim 8. yeni bölümüyle 10 Nisan 2021'de ATV ekranlarında yine duygusal anlara sahne olacak.