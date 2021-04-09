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Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting roketmeni dizisi Kardeşlerim yeni bölümde Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmuyor. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı beklenmedik olaylara yol açarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları...

09.04.2021 11:12 - Son Güncelleme: 09.04.2021 11:19
Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim 8. yeni bölümüyle 10 Nisan 2021'de ATV ekranlarında yine duygusal anlara sahne olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

"KALP EN ÇOK TUTUNDUĞU DALA KIRILIR!"

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.
Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister.

Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”

Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”