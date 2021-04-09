Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı: “Kalp en çok tutunduğu dala kırılır!”
Kenan'ın ölümü dengeleri altüst ediyor! Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting roketmeni dizisi Kardeşlerim yeni bölümde Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmuyor. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı beklenmedik olaylara yol açarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları...
09.04.2021 11:12
- Son Güncelleme: 09.04.2021 11:19