Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit'ten eser kalmadı! Yalı Çapkını 20. bölümü | Gülseren Budayıcıoğlu...
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi Yalı Çapkını 20. bölümüyle heyecanı doruklara taşıdı.
Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Seyran ve Ferit'in tekrar yakınlaşması damga vururken, Kazım Ağa'nın vurulması aileyi yeniden biraraya topladı. Halis Ağa soluğu hastanede bulurken, Korhan'ların Ferit'in vurulduğunu zannetmesi yalıda paniğe neden oldu. Ferit'in ise Seyran'a, ''Onun için vuruldum, senin için ölürüm.'' demesine izleyiciden ''Aşk yeniden'' yorumu geldi. Öte yandan olan Abidin'e oldu. Halis Ağa tüm hıncını Abidin'den aldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde olacaklar...
YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma yayınlanmaya devam ediyor. 19. bölümde Ferit ve Kazım Ağa kurşunların hedefi olmuştu.
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: ''Korku, endişe, kan...''