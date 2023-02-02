Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit'ten eser kalmadı! Yalı Çapkını 20. bölümü | Gülseren Budayıcıoğlu...

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Seyran ve Ferit'in tekrar yakınlaşması damga vururken, Kazım Ağa'nın vurulması aileyi yeniden biraraya topladı. Halis Ağa soluğu hastanede bulurken, Korhan'ların Ferit'in vurulduğunu zannetmesi yalıda paniğe neden oldu. Ferit'in ise Seyran'a, ''Onun için vuruldum, senin için ölürüm.'' demesine izleyiciden ''Aşk yeniden'' yorumu geldi. Öte yandan olan Abidin'e oldu. Halis Ağa tüm hıncını Abidin'den aldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde olacaklar...