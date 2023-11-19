Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’dan Zeki Alasya itirafı: Babam öğrendiğinde beni okuldan almaya geldi!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif karakterini canlandıran ünlü oyuncu Celil Nalçakan, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Babasının annesine olan aşkından oyunculuk kariyerine başladığı günlere birçok konu hakkında konuşan Nalçakan'ın Zeki Alasya itirafı ise ağızları açık bıraktı. İşte "Babam öğrendiğinde beni okuldan almaya geldi" sözleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın o açıklamaları...
2006 yılında ATV'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başlayan Celil Nalçakan, 'Kış Masalı', 'Hanımın Çiftliği', 'Bitmeyen Şarkı', 'Poyraz Karayel', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol aldı.
Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif Atakul karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli programa konuk olan Nalçakan, babasının annesine olan aşkından oyunculuk kariyerine başladığı günlere birçok konu hakkında konuştu.