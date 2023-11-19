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Kardeşlerim 105. bölüm nefes kesti: Asiye, Suzan sayesinde hapisten kurtuldu!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki 105. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 12:14 Güncelleme 19 Kasım 2023, 12:14
Kardeşlerim 105. bölüm nefes kesti: Asiye, Suzan sayesinde hapisten kurtuldu! 1

Ömer, Sarp'ın kapısına gider ve ifadesini değiştirmesi için yalvarır. Ancak Sarp bu durumun tadını çıkartır ve kabul etmez. Beklenmedik bir şey yaşanır.

Kardeşlerim 105. bölüm nefes kesti: Asiye, Suzan sayesinde hapisten kurtuldu! 2

Suzan elinde Sado'nun videosu ile Şevval'i ziyaret eder. Onu hapishaneye göndereceğini söyler. İnkar etmeye kalkar önce Şevval ancak videoyu görünce Asiye'yi kurtarma karşısında kanıtı silmesini ister.

Kardeşlerim 105. bölüm nefes kesti: Asiye, Suzan sayesinde hapisten kurtuldu! 3

Suzan'ın yaptığı anlaşma sayesinde Asiye kurtulur. Ailece kutlama yaparlar.

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