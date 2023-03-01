Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi için tarih belli oldu! 14 Şubat'ta yayınlanacaktı! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?
Aile dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yayın tarihi, oyuncuları ve konusu gibi bilgiler belli oldu. İşte Aile dizisi yeni yayın tarihi...
01.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 01.03.2023 10:18
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi 14 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile erteleme kararı verildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aile dizisi ne zaman yayınlanacak ve Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi ne zaman soruları yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar bugün itibariyle duyuruldu. İşte aile dizisinin yeni yayın tarihi...
7 MART'TA EKRANLARDA
Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Aile' ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Hakan Bonomo'nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu. 7 Mart'ta Show TV'de yayınlanmaya başlayacak dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmıştı.