Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi için tarih belli oldu! 14 Şubat’ta yayınlanacaktı! Aile dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi 14 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile erteleme kararı verildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Aile dizisi ne zaman yayınlanacak ve Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi ne zaman soruları yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar bugün itibariyle duyuruldu. İşte aile dizisinin yeni yayın tarihi...