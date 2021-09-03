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Kardeşlerim için geri sayım başladı! İlk tanıtım büyük heyecan yarattı

Kardeşlerim için geri sayım başladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. 11 Eylül Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Youtube trendler listesinde 2. sıraya yerleşen tanıtıma Emel'in korku dolu anları damga vururken Asiye ve Doruk'un arasında geçen diyalog dikkat çekti. Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizi, yine izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

03.09.2021 18:06 - Son Güncelleme: 03.09.2021 18:13
Kardeşlerim için geri sayım başladı! İlk tanıtım büyük heyecan yarattı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin fenomen dizisi "Kardeşlerim"in yeni sezona 11 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.

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Kardeşlerim için geri sayım başladı! İlk tanıtım büyük heyecan yarattı

Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. sıraya yerleşen tanıtım çok kısa sürede 1 milyon izlenmeyi de geçti.

Kardeşlerim için geri sayım başladı! İlk tanıtım büyük heyecan yarattı

Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.

Kardeşlerim için geri sayım başladı! İlk tanıtım büyük heyecan yarattı

Kadroya yeni katılan sürpriz oyuncularıyla Kardeşlerim bu sezon da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Kardeşlerim için geri sayım başladı! İlk tanıtım büyük heyecan yarattı

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.

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