İkimizin Sırrı 5. bölüm bomba gibi geliyor: Alp ve Neva evleniyor! İşte detaylar...

Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanların arasında yer aldı.