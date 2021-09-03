İkimizin Sırrı 5. bölüm bomba gibi geliyor: Alp ve Neva evleniyor! İşte detaylar...
İkimizin Sırrı 5. bölüm bomba gibi geliyor! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi İkimizin Sırrı, 5 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek 5. bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarıyla büyük heyecan yarattı. Leyla Feray'ın canlandırdığı Neva karakteri ile Aras Aydın'ın can verdiği Alp'in düğününden görüntülerinin yer aldığı fragmanlar dizi izleyicileri tarafından yoğun ilgi gördü. Peki Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal gibi başarılı isimlerin yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinin 5. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...
Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanların arasında yer aldı.
4. bölüm sonrası yayınlanan fragmanlar ise adeta nefes kesti. Neva ve Alp'in düğününden görüntülerin yer verildiği fragmanlar, heyecanı kat kat arttırırken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.
İKİMİZİN SIRRI 5.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar.
Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır.