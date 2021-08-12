Kardeşlerim dizisinden gitti, yeni proje için el sıkıştı! Başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti, yine iddialı geliyor…

ATV'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve şimdi ise sezon finalinde olan Kardeşlerim dizisinden ayrılan oyuncular yeni projeler için el sıkışıyor. Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile çok sevilen Çağla Şimşek'in yeni adresi belli oldu ve hayranları merakla detayları araştırmaya başladı. Kardeşlerim dizisindeki gibi sevilen oyunculuğu ile ekranlara yine iddialı dönmeye hazırlanıyor.