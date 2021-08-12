Kardeşlerim dizisinden gitti, yeni proje için el sıkıştı! Başarılı oyunculuğu ile çok sevilmişti, yine iddialı geliyor…
Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile Kardeşlerim dizisi ATV'de severek izleniyor. Sezon finali yapan ve yeni sezonu heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile çok sevilen güzel isim diziden ayrıldıktan sonra yeni bir proje için el sıkıştı. Yaz sezonu yaşanırken dizi ve filmlerdeki projelerini tamamlayan oyuncuların yeni anlaşmaları da devam ediyor. 19 Haziran'da 18. bölümü ile sezon finaline giren Kardeşlerim'in sevilen ismi bu kez hangi projede yer alacak? İşte tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ATV'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve şimdi ise sezon finalinde olan Kardeşlerim dizisinden ayrılan oyuncular yeni projeler için el sıkışıyor. Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile çok sevilen Çağla Şimşek'in yeni adresi belli oldu ve hayranları merakla detayları araştırmaya başladı. Kardeşlerim dizisindeki gibi sevilen oyunculuğu ile ekranlara yine iddialı dönmeye hazırlanıyor.
Muğla'da çekilecek dizide Perihan Savaş da "Çukur"dan sonra yine iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Feride Kaytan'ın yöneteceği dizinin kadrosuna Kardeşlerim dizisinden ayrılan Çağla Şimşek dahil oldu.
KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar.