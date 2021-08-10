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Kalp Yarası 6.bölüm zirvede: Ferit ve Fırtına, Baha'nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı

Atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası 6. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Reytinglerde rakiplerini geride bırakan Kalp Yarası 7. bölüm fragmanıyla heyecanın dozunu arttırdı.

10.08.2021 11:35 - Son Güncelleme: 10.08.2021 11:35
Kalp Yarası 6.bölüm zirvede: Ferit ve Fırtına, Baha’nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı

KALP YARASI 6.BÖLÜM ZİRVEDE!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası son bölümde Ferit ve Fırtına, Baha'nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı...

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Kalp Yarası 6.bölüm zirvede: Ferit ve Fırtına, Baha’nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,55 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası 6.bölüm zirvede: Ferit ve Fırtına, Baha’nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #TutElimden etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kalp Yarası 6.bölüm zirvede: Ferit ve Fırtına, Baha’nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı

FERİT, AYŞE'YE KALBİNİ AÇTI!

Ayşe'nin Ferit'le buluşmaya gitmemesi, ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Ferit, Ayşe'nin vazgeçtiğini düşünüp duygularını kontrol altına almaya karar verirken Ayşe ise Baha'yla ilgilenmek durumunda kaldı. Ayşe, Baha'yı gizlice tedavi etmeye çalışsa da Baha artık eski Baha değildi. Ferit'i gözüne kestiren Baha'nın gitmeye niyeti yoktu.

Kalp Yarası 6.bölüm zirvede: Ferit ve Fırtına, Baha’nın hain planının kurbanı oldu! İşte merakla beklenen Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı

Hande ise köşeye sıkıştırdığını düşündüğü Ayşe'yi tüm Antakya'ya rezil edecek bir plan yaptı. Fakat işler ters gidince Azade'yle arası açıldı.

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